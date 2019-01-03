Aile Hekimlerinden çalışanlarına örnek olacak destek

Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 22 hekim, bankalarla anlaşarak çalışan 15 personele yılbaşında banka promosyonu verilmesini sağladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi Hekim Sorumlusu Dr. Hakan Karabulut, "Türkiye'nin en büyük Aile Sağlığı Merkeziyiz ve 15 tane sağlık çalışanımız var. İş veren pozisyonunda da en düşük işçi çalıştıran birim pozisyonundayız. Ben işçisine promosyon hizmeti verdiren bir iş yeri hiç duymadım. Bir takım kamu bankaları ile görüşmelerde bulunduk işçilerimiz için banka sözleşmesi yapma konusunda. Fakat sayı yeterli olmadığı için olumlu yanıt alamadık. Bir iki banka ile görüştük ve bize destek oldular ve 15 personelimize yılbaşı hediyesi olarak 600'er lira bir para nasip oldu" dedi.

Dr. Karabulut, "Biz bu arkadaşlarımız ile bu sağlık hizmetini veriyoruz bir puzzle parçaları gibi. Bu hizmete katkı koydukları için onların hakkıdır diye düşünerek Banka sözleşmesi yaparak arkadaşlarımıza promosyon verdirdik" ifadesinde bulundu.

Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Mehmet Ural, "2008 yılında aile hekimliğine geçiş sürecinde işe alındım. 11 yıldır aile hekimliğinde hizmet veriyoruz. Bu promosyon hizmetlerinden 11 yıldır ilk defa yararlandık. Memnunuz emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayşegül İçer ise 6 yıldır Aile Hekimliği bünyesinde çalıştığını belirterek, "6 yıldır ilk kez promosyon alıyoruz. Diğer kurumların da çalışanlarına bu şekilde promosyon sağlamasını diliyoruz" şeklinde konuştu.