Aile hekimlerinden ebelere sürpriz

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde görev yapan Aile Hekimleri, Bünyan Devlet Hastanesi çalışanlarına Ebeler Günü nedeniyle sürpriz müzik dinletisi düzenledi.

Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 29 Nisan'da düzenlenen etkinlikte Uzman Dr. Abdullah Teksan elektrogitar, Dr. İzzet Erdoğan akustik gitar çalarken, ebe Ahi Baydemir ise solistlik yaptı.

Ebeler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Başhekim Dr. Nuri Çakır, “Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir. Sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır. Bilindiği üzere sağlığın temeli gebelik ve doğumla atılır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer almaktadır. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanır. Bünyan Devlet Hastanesinde çalışan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını kutluyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Program, meslek hayatında 25 yılı geride bırakan ebelere ‘Teşekkür Belgesi' verilmesi ile son buldu.