Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi Tanıtıldı

17-18-19 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen tanıtım programına 3 ayrı grupta 97 Aile Hekimliği Merkezi Sorumlusu ve Aile Hekimleri katıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Soner Kılıç eşliğinde gerçekleştirilen programda, Aile Hekimlerine hasta yönlendirdikleri bu devasa sağlık tesisi hakkında bilgiler verildi.

Düzenli olarak yapılan tanıtım faaliyetleri ile bölgenin sağlıkta cazibe merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin daha yakından tanınması hedefleniyor.