‘Aile Hekimliğinin Etkin Kullanımı' kampanyası başladı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine erişimi ve Aile Hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ‘Aile Hekimliğinin Etkin Kullanımı' iletişim kampanyası Kayseri'de de başladı.

‘Sağlıklı Bir Yaşam İçin Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında; reklam panoları ve sağlık tesislerine afişlerin asılmış, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından kampanyanın tanıtımı planlanarak uygulamaya konuldu. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde açılan stantlarda sağlık personeli tarafından bilgilendirmeler yapılarak dağıtılan broşürler ile kampanya etkin şekilde yürütülüyor.

Yürütülen bu kampanya hakkında çeşitli bilgiler veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, ‘Aile Hekimliği Sistemi' ve ‘Aile Sağlığı Merkezlerinin önemine değindi. Ceylan, “Bu kampanya ile ilimizde sizlere aile hekimlerimizle alakalı bilgiler vermeye gayret etmekteyiz.İlimiz 2008 yılında Aile Hekimliği sistemine geçen illerden bir tanesidir. İlimizde 95 Aile Sağlığı Merkezi de 441 Aile Hekimimiz hizmet vermekte olup ortalama 3200 kişiye bir Aile Hekimi düşmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerimiz İlimizin her köşesine yayılmış bulunmaktadır. Sizlere de yakın olan mutlaka bir Aile Sağlığı Merkezimiz ve Aile Hekimimiz vardır. Öncelikle Aile Hekimlerimizi tanımamız ve bilmemiz gerekmektedir.Hepimiz en ufak bir şikâyette acil servisleri müracaat ederek acil servislerde ve hastanelerden ciddi bir yoğunluk oluşturmaktayız. Şunu bilmeliyiz Aile Hekimlerimiz bizim en yakın sağlık danışmanlarımızdır. En ufak rahatsızlığımızda hastanelere müracaat ederek gereksiz bir yoğunluğa sebep olmaktayız. Halbuki rahatsızlıklarımızın yüzde 90'ına Aile Hekimlerimiz çare olabilmektedir. Rahatsızlandığımızda Aile Hekimimize müracaat ettiğimiz takdirde, gereksiz zaman kayıtlarından ve uğraşılardan hastane yollarında gidip gelmekten uzaklaşmış olacağız. Aile Hekimlerimizde tıbbi tetkikler, kan ve idrar tahlillerini de yaptırma imkanınız vardır. Çoğumuzun hastanelere tetkik yaptırmak için müracaat ettiğini de unutmayalım. Aile Hekimlerimizi erken tanıdığımız takdirde birçok sıkıntıdan uzaklaşmış olacağız. Tüm bu bilgiler ışığında herkesin Aile Hekimini bilmeye, onları erkenden tanımaya ve Aile Sağlığı Merkezlerinde uygun şekilde kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Ceylan, mevcut Aile Sağlığı Merkezlerinde, teşhis ve tedavi hizmetleri, yaşa özel muayene, laboratuvar hizmetleri gebe ve lohusa rutin muayene ve takibi, bebek ve çocuk rutin muayene ve takibi, aşılama ve bağışıklama hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik tarama ve takipler, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama, takip ve tedavisi, üreme sağlığı hizmetlerinin yanı sıra her türlü sağlık sorunu için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verildiğini belirtti.

Aile hekimi bilgilerinin, e-devlet ve e-nabız üzerinden elektronik ortamda, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinden öğrenebileceğini kaydeden Ceylan, “Aile Hekiminizi değiştirmek için hizmet almak istediğiniz Aile Hekimine, Aile Hekiminin bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne, Toplum Sağlığı Merkezine veya bulunduğunuz ildeki İl Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurabilirsiniz. Elektronik ortamda da ‘www.Turkiye.gov.tr' internet adresinden veya E-Nabız uygulamasını kullanarak aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Yaz tatili, seyahat vb. nedenler ile başka bir şehre kısa süreliğine gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olursa ‘Misafir Hasta' uygulaması kapsamında herhangi bir aile hekiminden sağlık hizmeti alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.