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Aile sağlığı Merkezi'ndeki yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde Aile Sağlığı Merkezi’nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Beşparmak Mahallesi'nde bulunan Medine Aile Sağlığı Merkezi'nin mutfak kısmında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken binada maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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