İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Kayseri’de, ailesinin haber alamadığı şahıs çalıştığı iş yerinin bodrum katında ölü bulundu.

Kayseri'de, ailesinin haber alamadığı şahıs çalıştığı iş yerinin bodrum katında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ö.O.'dan bir gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında Ö.O.'nun çalıştığı Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 41 yaşındaki adamı iş yerinin bodrumunda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ö.O.'nun cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.