İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Kayseri’de ailesiyle tartışan bir kişi kendini banyoya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

Kayseri'de ailesiyle tartışan bir kişi kendini banyoya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre Gesi Fatih Mahallesi Dinçer Sokak'ta meydana gelen olayda 36 yaşındaki Y.A., iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi. Kendini banyoya kilitleyen ve intihar girişiminde bulunan Y.A., yakınlarının kapıyı kırması sonrasında banyodan çıkarıldı.


Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.