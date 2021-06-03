AK Gençlik spor faaliyetlerinin ilk vuruşunu Başkan Çopuroğlu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı normalleşme açıklamalarının ardından, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları da spor faaliyetlerine başladı. İlk faaliyetini halı saha maçı yaparak başlatan gençlik kollarının maçının ilk top vuruşunu da İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu faaliyetler ile yaptığı açıklamasında, “Gençlerimizle beraber hem halı sahada hem de vatandaşların arasında olacağız” dedi.

14 aylık bir süreçten sonra vatandaşların sahalarına kavuştuğunu söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Aşağı yukarı 14 aylık bir süreçten sonra sahalarına kavuştu vatandaşlarımız. Özellikle bizim gençlik teşkilatımız hem futbol seviyor hem de buralarda kendi aralarında bir coşku muhabbet, rekabet ve tatlı bir muhabbet gelişiyor. Bu çerçevede 14-15 aydır bekliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1 Haziran itibariyle kısıtlamaların kontrollü şekilde olacağı açıklanınca hemen ilk randevuyu aldılar. Zaten halı sahalarda muhteşem bir doluluk yaşanıyor. Gençlik kollarımız da sosyal medyadan bize bir pas attılar. Dediler ki “Biz sahada maç yapacağız, var mısınız?” deyince biz de biraz iddialaştık. Tabi gençlerle de çok iddialaşmamak lazım, onların enerjisine yetişmek çok mümkün değil. Biz bu süreci 2 manada başlatıyoruz. Birincisi gerçekten sahalardayız sembolik olarak da biz halı saha ve ikincisi de enerjilerinin dışa döndüğü, birikmiş olan enerjiyi sahaya yansıtmak istediklerini hem siyaseten hem de fiziken göstermek istiyorlar” dedi.

Çopuroğlu, gençlik kolları ile hem halı sahalarda hem de vatandaşların arasında olacaklarını söyleyerek, “Biz de bugün buradayız. Arkadaşlarımızın da açıkçası şu an bulundukları yer hem fiziken arkamız hem de manen arkamız. Bizim gücümüz gençlik kollarımız. Bu manada hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi güzel arkadaşlarımız. Yarın da ertesi gün de sahada olmaya devam edeceğiz, gerek halı saha gerekse vatandaşlarımızın arasında olacağız. İnşallah bugün milat olsun diye düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte hali saha yöneticilerimize, işletmecilerimize de 14 aylık kapanmanın sonunda güzel günlerin yakın olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü hem gençlerimizin hem de spor yapanların ihtiyacı var böyle mekanlara. Gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimiz buraya gelirken bir muhabbete geliyorlar. Spor yapmanın verdiği bir enerji boşalması yaşayacakları için, mutlu olduklarını hissediyoruz. İnşallah bu son kapanma olur, bir daha böyle uzun bir kapanmayla karşı karşıya kalmayız diyoruz. İyi ki gençlik kollarımız var” ifadelerini kullandı.