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AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Özgür Özuzun Oldu

AK Parti Akkışla 7.

Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede başkan olan Özgür Özuzun, Hayrullah Dündar'dan görevi devraldı.


Akkışla ilçesinde gerçekleştirilen 7. Olağan İlçe Kongresine AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililer katıldı.


Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen kongrede aday olan Özgür Özuzun, Hayrullah Dündar'ndan görevi devraldı.


AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz Akkışla kongremizde bugüne kadar başarılı çalışmalar gerçekleştirerek bayrağı devreden Hayrullah Dündar Başkanımıza teşekkür ediyor, göreve gelen Özgür Özuzun Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyoruz. Kongrenin ilçemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

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