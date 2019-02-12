AK Parti Bünyan eski ilçe başkanı beraat etti

Kayseri'nin Bünyan İlçesinde AK Parti eski ilçe başkanı Savaş Gökçe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Savaş Gökçe(45) ile avukatları Önder Özpişkin ve Ulviye Aslandağ hazır bulundu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Savaş Gökçe, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Gökçe'ye atılı suçtan beraat kararı verdi.

Karar sonrası Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bünyan AK Parti eski ilçe başkanı Savaş Gökçe, “Haklı olduğumuzu her zaman söylemiştik. Bir belediye başkan aday adayı onu aday yapmadığım için iftirada bulunmuştu. Bunlar çok yakışıksız şeylerdi, 2.5 yıl sürdü. Yılmadan avukatlarımız sayesinde mücadelemizi verdik, beraatımızı aldık. Ben FETÖ'den yargılanıyorum diye arkadaşım olup da bana yüz çevirenler şimdi yüzüme nasıl bakacak? Veya benimle birlikte siyaset yapıp da burada bana destek olmayan arkadaşlar aynada kendi yüzlerine nasıl bakacaklar, merak ediyorum. Ben hiçbir zaman örgütün üyesi olmadım, olmayacağım da. Sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğim” diye konuştu.

Avukatı Önder Özpişkin ise “Müvekkilimizin suçsuz olduğu kanaatine varıldı ve beraat etti. Kararın bu şekilde olacağından hiç şüphemiz yoktu. Adalet yerini buldu, karardan çok memnunuz” dedi.