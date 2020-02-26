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AK Parti Develi Gençlik Kolları Cumhurbaşkanının Doğum Gününü Kutladı

AK Parti Develi Gençlik Kolları Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü çektikleri bir klip ve Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafının olduğu bir pasta ile kutladı.

AK Parti Develi Gençlik Kolları Yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü çektikleri bir klip ve Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının olduğu bir pasta ile kutladı.


AK Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı Raşid Kılıçaslan çekilen klipte, "Reisim, Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, iyi ki doğdun iyi ki varsın. Milletin kabul olmuş duasısın. Rabbim ömrüne ömür gücüne kuvvet versin seni seviyoruz, izindeyiz reisim" diye konuştu. AK Parti Develi Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri de klipte mesajlarını paylaştı.


Klibin en sonunda yönetim kurulu üyeleri hep birlikte Rabia işareti yaparak, 'İyi ki varsın Reis' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, Cumhurbaşkanının fotoğrafının olduğu bir pasta ile kutladı.

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