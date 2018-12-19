AK Parti Develi Gençlik Kolları toplantısı yapıldı

Toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Develi Kordinatörü Şaban Elbiz,İlçe Kordinatörü Cafer Kuruçay, İlçe Başkanı Osman Turan, Kayseri Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Selman Taha Tezcan,Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atmaca ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.Toplantıda bundan sonraki yapılacak çalışmalar hakkında istişare edildi.

Elbiz, konuyla ilgili açıklamasında, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve gençlerimizin çalışmaları bizim için çok önemli,bu bağlamda Develi Gençlik Kollarımızın istek taleplerini yerine getirmek ve Develi Gençlik Kollarımızın yapacağı faaliyetlerde önlerinin açılması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.Gençlik Kolları Başkanımız Emrah Atmaca ve ekibinin yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyoruz,bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diliyorum” dedi

Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atmaca ise, “Mahalle, lise ve üniversitemizde teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda lise,üniversite ve mahalle başkanlarımızla toplantılarımız olacak haftalık toplantımıza katılan değerli Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.