AK Parti Develi İlçe Teşkilatı İstişare Toplantısı Yaptı

Toplantıya İlçe Başkanı Osman Turan, Develi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Cabbar, İlçe Koordinatörleri Şaban Elbiz, Ramazan Bedir, Cafer Kuruçay, Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atmaca, Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan İlçe Başkanı Osman Turan, "31 Mart 2019 Mahalli İdari Yerel Seçimlerinde ilçemizden birbirinden değerli on dava arkadaşımız aday adayı olmuştur,partimizi tercihlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.Genel Merkezimiz aday adaylarımızın içinden mevcut Başkanımız Mehmet Cabbar'ı Cumhur ittifakı adayı olarak göstermiştir Develi'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum. 31 mart 2019 mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur ittifakının başarılı olması için samimiyet,tevazu ve gayretle çalışacağız" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Öncelikle tabi mutlu ve gururluyuz, bunun yanı sıra da üzerimize yüklenen sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz" diyerek, "İnşallah 2014 yılında Develi sevdasına çıktığımız bu yolda da yine durmadan yılmadan ekibimizle hemşehrilerimizle çalışarak daha güzel yarınlara Develi'mizi taşıyacağız. Tabii bu arada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Develili hemşehrimiz Memduh Büyükkılıç'ın olması da bizlere ayrı bir gurur verdi" diye konuştu.

Başkan Cabbar, "İnşallah onunla birlikte el ele gönül gönüle vererek vizyon projelerimizle Develi'mizi daha güzel yarınlara taşıyıp çalışmalarımızı güzel bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Develi Koordinatörü Ramazan Bedir seçim sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ramazan Bedir Cumhur ittifakının önemine değindi.

İlçe Koordinatörü Şaban Elbiz Kayseri'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına Develi'nin damga vurduğunu bu çalışmada emeği geçen Gençlik Kollarına, Kadın Kollarına ve İlçe Teşkilatına teşekkür etti. Ilçe Koordinatörü Şaban Elbiz aday adaylığı süresince tarafsız haber yaptığından dolayı İhlas Haber Ajansı Develi Temsilcisi aynı zamanda Erciyes Fm Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Kılınç'a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç telefonla arayarak telekonferansla teşkilat mensuplarına hitap etti.