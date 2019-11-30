AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bu topraklarda ayakta kalmanın tek yolu güçlü kalmak"

Anadolu Odaları Platform Toplantısı'nda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; " Zor topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklarda ayakta kalmanın tek yolu güçlü kalmak. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın" dedi.

Toplantının açılışında konuşan; Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Başkanı Ali Yedikaya; "Kayserimiz gerek tarihi yapısı gerek kültürel yapısı ile gerek coğrafi konumu ile medeniyetler şehridir. Orta Anadolu'nun ticaret ve sanayi merkezi, kara ile demir yollarının kavşak noktası olan Kayserimiz tabii güzelliklerinin yanında çok zengin tarihi eserlere sahiptir. En önemli tarihi eserlerimiz Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olandır. Kayseri elverişli ulaşımı, enerji olanakları ve zengin yer altı kaynaklarının yanı sıra gelişmiş sanayisi ile Ülke ekonomisine katkı sağlayan lokomotif bir şehirdir. Erciyes dağının şehrimizde olmasından dolayı kış döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Yenilikçi anlayışı ve eğitimi birinci öncelik olarak gören odamız her konuda çalışmalarına devam etmektedir. Mesleğimize hizmetin Kayseri'ye, Kayseri'ye hizmetin ülkemize hizmet olduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

TMMOB Başkanı Emre Kartaloğlu ise çalışmalar hakkında bilgiler vererek; “Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği 3568 sayılı yasa, mesleğimizi dizayn etmekte ve gelişimine katkı sağlamakta. Bu çerçevede 77 mali müşavirler odası ve 8 yeminli mali müşavirler odası ile yaklaşık 120 bin kişiden oluşan meslek mensupları ve yine yaklaşık 17 bin kişiden oluşan stajyerlerimiz ile çok büyük bir aileyi, çok büyük bir kitleyi, çok büyük bir değeri ifade etmektedir. Bugün itibari ile Akademik odalar birliği olarak dikkate alırsak Türkiye'nin barolar birliğinden sonra ikinci büyük Akademik odalar birliği olduğunu ifade etmek isterim. Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği ekonomimizi kayıt altına alan ekonomik faaliyetleri, ticari faaliyetlerin denetimini gerçekleştiren. Bu denetim çerçevesinde aslında Uluslar arası alanda mali tabloların hazırlanmasına katkı sağlayan ve vergi denetimini gerçekleştirerek önemli katkılar sağlan çok önemli bir meslektir. Temel amacımız kamu adına hizmet etmek. Bu çerçevede kamu finansmanının temel sağlayıcılarından mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler. Ev sahibi oda başkanımız bugüne kadar önemli hizmetler sundu. Bu hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Biz gerçekten 80 bin civarında Türkiye genelinde üyesi olan kurumumuz ile ilgili hep sağduyulu sesler duyduk. Bugüne kadar Türkiye'de kendi özel sorunlarına yönelik çaba gösteren ve üyelerinin gerek kişilik, gerek sorumluluk gerek sosyal gerekse mesleki konuları ile yoğunlaşan bir anlayışı gördük. Bu açıdan sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman Ekip anlayışını önemseyen, uyum kültürünü benimsenmektedir. Zaten Kayserimizin en önemli özelliklerin den birisi bu. 16 bin yıllık geçmişinden söz ediliyor Kayseri'nin. Bu anlayış içerisinde bu medeniyetlerin geliştirdiği ve pekiştirdiği, yetiştirdiği bir zenginlikleri yaşıyoruz. Biz bu şehrimizin kıymetini bilmek durumundayız. Şehrimize sahip çıkmak zorundayız. Herkes şehrini sever ama Kayserimiz gerçekten bir başka güzel. 1940 yılından beri planlı bir şekilde gelişen güzel bir şehir. Kayseri'de oda başkanlarımızın şehri bilmesi, tanıması, sahip çıkması güzel bir duygu. Bu ev sahipliği bağlamında da bunu gösteriyorlar zaten. Kayseri deki ticaret ve sanayi ile anılma anlayışı ile turizmin değişik kesimlerini oluşturma yolunda da bizler önemli bir irade gösteriyoruz. Bunları yaparken ilçe belediyelerimiz ile ki merkezdekiler ağırlıklı olarak bu dayanışma içerisinde bu çabamıza destek veriyor ve karşılığını alıyoruz. Devletine yük olmayan ayrıca Devletine destek olan, bayrağımıza, milletimize, devletimize sahip çıkan bir anlayışa sahip olan Kayserili hemşehrilerimiz ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde meslekler dahil birçok alanda çok hızlı bir değişim yaşandığını ve bunu takip etmenin giderek zorlaştığını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "Ülke olarak bizim bir başka noktada başkalarında olan ama bizde olmayan bir sıkıntı var. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Son dönemlerde bu coğrafya mazlumların sığınma coğrafyası olmuştur. Allah'a şükür bayrağımız dalgalanıyor, istiklalimiz var, istikbalimizin peşindeyiz. Genellikle başka devletlerde olmayan sıkıntılar bizde var. Özellikle son 10 yıla dikkat edersek, bu coğrafyanın avantajları belli. Ama dezavantajlarından birisi yerin altında depremsellik var. Yer üstünde ise fitne bir türlü bitmek bilmiyor. Zor topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklarda ayakta kalmanın tek yolu güçlü kalmak. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın" dedi.