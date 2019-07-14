AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, dedikodulara cevap verdi

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan Teşkilatının Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Başkan Büyükkılıç'ın istifa edeceğine ilişkin yalanlara cevap vererek “Başkanımızı 40 yıldır tanırım. O günden beri gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, dava adamlığına Allah için şahidim. Bu yalanları neden söylerler anlamıyorum” dedi.

“BİRLİK BERABERLİĞİMİZ, GÜCÜMÜZ VE BEREKETİMİZ”

AK Parti Kocasinan Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanlarıyla dayanışma içinde şehrimizin her yerini ilmek ilmek dokumak için gayret ettiklerini söyledi. Kayseri'nin her yerde en güzel şekilde anılması için projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bizim birlik beraberliğimiz ve dayanışmamız hem gücümüz hem de bereketimiz. Bu birlikteliği zedelemeden daha ileri noktalara taşıyacağız” dedi.

“DURMAK YOK, KOŞMAYA DEVAM”

Gece gündüz demeden bu şehirde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve konforunu artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, önemli projelerle ilgili bilgi verdi. Durmak yok koşmaya devam mantığıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinin hızla devam ettiğini, ayrıca tüm ilçelerdeki kentsel dönüşüme destek verdiklerini söyledi. Ulaşım projelerinden bahseden ve Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi'ne değinen Başkan Büyükkılıç, “Hava İkmal Millet Bahçesi için çalışanlarımıza güvenerek projemizi kendimiz yaptık. Böylece 5 milyon TL bir kazanım elde ettik” dedi. Konuşmasında Ankara'da Milli Savunma ve Ulaştırma Al Yapı Bakanlarıyla yaptığı görüşmelerden de bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, Havaalanı projesi için 300 milyon TL ayrıldığını ve çalışmanın hızlandırılması için destek istediklerini söyledi. Ayrıca Terminal Katlı Kavşağı'nı 15 Temmuz'da Demokrasi ve Mili Birlik Günü'ne armağan şeklinde açacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, Kale Projesi'nin de 1 Eylül itibarıyla tüm detaylarıyla hizmete açılacağını kaydetti.

ÖZHASEKİ'DEN YALANLARA CEVAP

Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, Başkan Büyükkılıç'ın kendisiyle görüşerek istifasını istediği şeklinde çıkan yalan haberlere cevap verdi. Bu tür yalanlara artık gülüp geçtiklerini ifade eden Özhaseki, “Memduh Bey güya hastaymış ve istifasını sunmuş. Güler misiniz, ağlar mısınız. Biraz dürüst olun ve algı operasyonlarını bırakın. Memduh Bey ile 40 yıldan beri arkadaşız. O günden beri gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, dava adamlığına Allah için şahidim. Bir taraftan da sporcu kimliği var. İçinizde Ali Dağı'na haftada üç dört kez çıkan kaç kişi var. Sağlığı yerinde Elhamdülillah. Güya bana ben hastayım, gidiyim demiş. Nasıl bir yalandır böyle, neden söylenir? Dedikodulara baktığımız yok aslında. Bu yalanlar aramızda espri konusu oluyor ve gülüp geçiyoruz; ama tek üzüntümüz bir hemşehrimizin bu yalanlara inanması olur” diye konuştu.