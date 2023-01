AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den OSB'ye istişare ziyareti

Bir dizi etkinlik için Kayseri'de bulunan Özhaseki, Başkan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişarede bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililerin gerçekleştirdiği ziyarette, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürü Yakup Gültekin karşıladı. Özhaseki ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında konuk eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti ve 'hoş geldiniz' dileklerinde bulundu. Başkan Yalçın açıklamasında; “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim olarak elimizden gelen bütün imkânları kullanıyoruz. Organize Sanayimizi fabrika ayarlarına döndürmeye başladık. Artık organize sanayi bölgemizin yapması gereken bütün hizmetlerine, asfalt, parke, peyzaj, enerji maliyetini indirmek gibi başlıklarda elimizden gelen bütün gayret ve çabamızı bu yöne çevirdik. Şuan da gayet güzel bir durum var. Devraldığımızda eksideydi, şuan da organizemiz artıya geçti elhamdülillah. Yeni 12-13 adet proje hazırladık. Bunu zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz. İnşallah 2023 yılımız hizmetle dolu bir yıl olacak. İnşallah bundan sonra sanayicimiz ve şehrimiz organizemizi hizmetleriyle konuşacak” dedi.

Açıklamada bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Seçimden sonra uğrayıp tebrik etme fırsatım olmuştu. Bugün bir kez daha uğrayıp bize Ankara tarafında düşen bir iş var mı, bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı diye bir kez daha istişare etmeye geldik. Kayseri elbette sanayi ve ticaret şehri olarak bilinir. Esnaflıktan gelen bir yapımız var çok şükür. Herhalde tahmin ediyorum ki bizim sanayicilerimizin büyük bir çoğunluğu işin çıraklığını yaparak, daha sonra ustalığını, daha sonra dükkânlara küçük işletmelerde imalatını yaparak buralara gelmiş insanlar. O yüzden her birinin vermiş olduğu emek çok kıymetli. Üretim yapan herkesi tebrik ediyoruz.” diye konuştu. Özhaseki; “En büyük organize sanayilerinden birisi burası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi. Daha sonra İncesu ve Mimarsinan sonra İncesu'nun ilavesi, iki gün önce de tarım bakanımızla beraberdik. 4. Organize karma organize olarak imzaladığı yer ile birlikte neredeyse 50 milyon metrekarelik arazide üretim yapılıyor. Yarısı burası gibi görünüyor. 1713 tane bacası tüten fabrika var Kayseri'de. Allah daha çok etsin, daha başarılı etsin, güzel işler yapmayı nasip etsin. Bu bizim için elbette ki iftihar vesilesi. Bunlar varsa, çalışıyorsa Kayseri'nin bir değeri var. Yoksa al sat bir yere kadar. Veyahut küçük tezgâhlarda küçük üretimler bir yere kadar. Teknolojinin son çağda hızla değiştiği, yepyeni ürünlerin ortaya çıktığı her an değişimlerin yaşandığı bir dünyada küçük ticaretle küçük sanayi işletmeleriyle bu hızı yakalayabilmek mümkün değil. Çünkü ARGE diye bir şey çıktı. Yeni ürünler peşinde koşup o yenilikleri takip edip onlardan bir adım öne çıkabilmek için güç gerekiyor, bilgi gerekiyor, kadro gerekiyor, ekip gerekiyor. Bu da ancak organize sanayilerde olur, müteşebbislerde olur, küçük insanların yapacağı bir şey değil, küçük işletmelerin yapacağı bir şey değil. Siz ne kadar başarılı olursanız Kayseri o kadar başarılı olur. Allah kolaylık versin, Cenabı hak yarımcınız olsun. İşlerine bereket versin diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.