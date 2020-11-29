AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 tedavisi tamamlandı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Özhaseki, taburcu olmadan önce hastane personeli ile birlikte poz verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, korona virüs tedavisinin ardından taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane personeli ile birlikte poz veren Özhaseki, "Bugün itibarıyla Covid-19 tedavimiz başarıyla tamamlandı ve Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlıkçılarımız ile vedalaştık. Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden hemşiresine; hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.