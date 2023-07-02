AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arıkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi ve seçimlerde SKM başkanlığı yapan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Arıkan'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti eski milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Kemal Tekden, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer, Arıkan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Arıkan'ın cenazesi Erkilet'te defnedildi.