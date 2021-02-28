AK Parti İl Başkanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü hayvanları telef olan besici için girişimlerde bulundu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çıkan yangında hayvanları telef olan besici için AK Parti İl Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü girişimlerde bulundu.

Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya mahallesinde Ersoy Doğan'a ait ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Meydana gelen olay sonrasında AK Parti İl Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tomarza Belediyesi girişimlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Haberi aldıktan sonra besicimiz ile görüştük. Zararının karşılanması için İl Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tomarza Belediyemiz koordinesinde, Tarım Bakanlığı ile görüştük ve konuyu ilettik. İl Başkanlığımızdan da bir heyet ilçeye giderek olay yerinde incelemelerde bulunacak. Besicimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereken çalışmaları yapacağız” diye konuştu.