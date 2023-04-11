AK Parti İl Başkanlığına vekaleten Fatih Üzüm atandı

Şaban Çopuroğlu'nun milletvekili adayı olmasının ardından boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevine atama yapıldı. İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, vekaleten il başkanlığı görevine atandı.

Atamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan önceki dönem İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in takdirleri ile Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm bey olmuştur.

Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşallah" dedi.