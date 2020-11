AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Emine Timuçin: “Kadına yönelik şiddet, aileyi parçalıyor”

Başkan Emine Timuçin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili Parti İl Binasında basın açıklaması yaptı. Kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye yapılan bir şiddet olmadığını ve toplumun huzuruna kastettiğini söyleyen Timuçin sözlerine şu şekilde devam etti;

“Canlarımızı yakan şiddetle mücadelemizde çağrımızı tekrarlamak, sadece kadınlara değil tüm dünyaya haykırmak üzere 81 ilimizde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. AK Parti'nin Kadın Kolları olarak bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına olan fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara ve kanunlara rağmen. Bahaneleri ile bazı cahillerin elleri, dilleri, kadınların, çocukların bedenlerine ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de, yarın da sürdürüyoruz. Kadın; biri diğerini tamamlayan insan teki, nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı, dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri ama bugün biz yine kadına yönelik şiddeti konuşuyor ve dikkatleri çekiyoruz. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor. Geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. Ak Parti erkek, kadın milyonlarca üyesi ile 18 yıldır iktidarı boyunca kadının hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaten kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden sonuna kadar mücadele etmiş ve büyük başarılara imza atmıştır. ‘Kadınlara karışı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendi her platformda siyaset ve duyarlılıkları ile yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürmüşlerdir. Bu sayede kadına ve insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Hükümetimiz ve bakanlıklarımız, şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermişlerdir. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara mücadelelerini arttırmış, hem de şiddete mağdur kalanlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına destek olmuşlardır. Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. İmkansızlıkların partisi olmadık. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersi ile iterek şiddetle mücadelede yolumuza kararlılıkla mücadele ettiğimizi gür sesimizle haykırıyoruz. Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıklara kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan şiddeti uygulamadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Bugün dünyada şiddet sadece evde ya da mahallede erkeğin kadına yönelttiği şiddetle de sınırlı kalmıyor. Dünyanın dört bir yanın da göçe zorlanan çocuklar ve kadınlar, canını kurtarmak için çıktığı Avrupa yolunda devletlerin askeri güçleri ile batırılan çocuklar ve kadınlar hepsi bu şiddetin en hazini ile en acısı ile karşı karşıya kalıyor. Hepsinin bu acılarını bitirmek için çabalıyoruz.”

Emine Timoçin, PKK'lı teröristlerin annelerinden evlatlarını ayırdıklarını ve kadına yönelik en büyük şiddeti yaşattıklarını söyledi. Timuçin: “Ülkemize terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı evladının elinden alınıp hayattan koparıldığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı, Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler, onlar onurlu direnişleri ile hainlerle mücadele de bizlere örnek olan eli öpülesi analarımız. Onlar şiddetin nerden ve nasıl geldiğinin en yakın şahitleri olarak yanımızda duruyorlar. Onlarında acılarının dinmesi için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Kadına şiddette gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların ve toplumun el birliği yapması gerekir. Her türlü canlıya şiddetin dünyadan silinmesi duası ile 5 milyonu aşan kadın üyelerimiz ile AK kadınlar olarak bizler ilk gün ki hassasiyetimiz ile tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin turuncu çizgileri olduğunu söyleyen Emine Timuçin, konuşmasının sonunda turuncu kurdele açtı.