AK Parti Kadın Kolları'ndan Başkan Öztürk'e Ziyaret

AK Parti Yahyalı Kadın Kolları, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Yahyalı Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve teşkilat mensupları katıldı.

Ziyarette konuşan AK Parti Yahyalı Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar; “ Önceki dönem ilçemizi güzelleştiren, ilçemize çok güzel hizmetler yapan Belediye Başkanımıza başarılarının devamını diliyoruz. Ben çok güzel bir seçim atmosferi geçirdiğimizi düşünüyorum. Belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, gençlik kollarımız ve kadın kollarımızla çok güzel bir ortamda seçim süreci geçirdik. Yüzde 68'lik oy oranı ile de güzel bir sonuç elde ettik. İnsanlarımız sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah bundan sonraki dönemde de çok güzel çalışmalara birlikte imza atarız.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk ise konuşmasında “İnsanlarımız, 31 Mart Seçimlerinde yüzde 68 oy oranı ile şahsıma, sizlere ve gönül belediyeciliğine evet dedi. Durmak yok, koşmaya devam dedi. Ben Yahyalı'daki insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu insanlara, güzel hizmetler yakışır. Gönül Belediyeciliği yapmak konusunda gayret edeceğiz. Biz belediyecilikte gönülleri alırken, sizlerde çalışmalarınızla gönüller almaya devam edeceksiniz. Biz seçimden seçime değil, yarın seçim olacakmış gibi Belediye Başkanıyla, belediye meclis üyeleriyle ve teşkilat mensuplarıyla gayret etmek zorundayız. Bu ülke, bu ilçe bizim. Bu ilçe, güzel hizmetler yapmaya değer. İlçemiz güzel bir turizm ilçesi. İnşallah bu yıl ilçemize 400 ila 500 bin arası ziyaretçi bekliyoruz. İlçemiz doğal güzellikleri bakamından oldukça buna müsait.” ifadelerini kullandı.