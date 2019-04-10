AK Parti Kadın Kollarından Pastalı Kutlama

Ak Parti Hacılar Kadın kolları tarafından düzenlenen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Akkadın Sağlamtaş ve partililer katıldı.

Kadın kolları tarafından düzenlenen kutlama için teşekkür eden Başkan Bilal Özdoğan, el ele gönül gönüle birlikte çalıştıklarını, elde edilen başarının tüm teşkilat mensuplarına ait olduğunu söyledi. Özdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Bu tüm teşkilatların başarısıdır. 75 günlük seçim çalışması sürecinde İlçe Başkanımız Ahmet Övüç başkanlığında kadın kollarımızla, meclis üyelerimizle ve gençlik kollarımızla uyumlu bir şekilde çalıştık. Ak kadınlarımız ile birlikte geçtiğimiz 5 yılda yaptıklarımızı ve yapacaklarımız projelerimizi hemşerilerimizle bire bir görüşerek anlattık. 2 bin 600'e yakın görüşme yaptık. Bugün bu çalışmaların meyvesini almanın haklı mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu başarıyı elde etmemizde büyük pay sahibi olan siz kadınlarımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum."