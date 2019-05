AK Parti Kayseri İl Gençlik Kollarından Başkan Öztürk'e ziyaret

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları, 31 Mart yerel seçimlerinde Yahyalı Belediye Başkanı olarak seçilen Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

Başkan Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş, AK Parti Yahyalı Gençlik Kolları Başkanı Cihat Büber ve teşkilat mensupları katıldı.

Ziyarette konuşan Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş;“ Öncelikle hayırlı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Yahyalı'da geçen 5 yıl süresinde çok güzel çalışmalar yaptınız. Gönüllere hitap ettiniz. Teşkilatlarımızla beraber gönüllere girmeyi başardınız. Güzel Yahyalı'mız, size 5 yıl daha hizmet etme olanağını verdi. AK Parti olarak Kayseri'deki en yüksek oy oranını Yahyalı'dan aldık. Allah bu oya karşı bizleri mahcup etmesin, bu oylara layık olmayı nasip etsin. Rabbim inşallah 5 yıl boyunca meclis üyelerimiz, teşkilatlarımız ile beraber güzel işler yapmayı, yeşil Yahyalı' mızı daha da yeşillendirmeyi nasip etsin. Biz bu sene Kayseri'mizin daha da yeşil olması adına ağaçlara öncelik veriyoruz. Bu vesile ile temsilen sizin adınıza bir fidan diktik. İnşallah devamını sizlerden bekliyoruz.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk ise konuşmasında “ Öncelikle adıma dikilen fidandan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Geçlerimizin hepsi bir fidan olduğu için, fidan dikimi de gençlerin işi diye düşünüyorum. Bütün gençlerimiz bizim geleceğimiz için bir fidan. Allah bu fidanlarımızı hiçbir zaman kesmesin. 31 Mart seçimlerinde gençliğimizi yanımızda gördük. Geleceğimizi yanımızda gördük. Ben Kayseri'deki faaliyetlerinizi çok iyi biliyorum. Her gencimizin yaş gününde onları onura etmek adına bir hediye götürmenizi tebrik ediyorum. Bu AK Parti Gençlik Kollarına has bir çalışma diye düşünüyorum. Ana kadememizin, Kadın ve Gençlik Kollarımızın gayretleriyle 31 Mart seçimlerinde yüzde 68 oy oranı ile Kayseri'de birincilik kürsüsüne çıktık. Bunun karşılığı olarak insanlarımıza güzel hizmetler etmeyi, gönüllerine girmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Bundan sonra yarın seçim varmış gibi belediyecilikle ilgili güzellikler yapacağız. Belediyecilik işi gönül işi, belediyecilik işi AK Parti işi. Bu bizimle markalaşan bir güzellik. Bu bayrağı gönderden hiçbir zaman indirmemek için, gece-gündüz demeden çalışacağız. Hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye bizim geleceğimiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Rabbim sizleri her zaman var etsin, fidanlarımızı hiçbir zaman kurutmasın.” ifadelerini kullandı.