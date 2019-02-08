AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Kayseri Üniversitesi'ne ziyaret

Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Üniversitesi'nin gelişimi ile ilgili Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile istişarede bulundular.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Milletvekillerine, Kayseri Üniversitesine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti ve Kayseri Üniversitesi'ni kısa sürede üniversite-sanayi-toplum bütünleşmesini sağlayacak şekilde geliştireceklerini ve hak ettiği yere getireceklerini söyledi.