İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Kayseri Milletvekillerinden Kayseri Üniversitesi'ne ziyaret

Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile birlikte, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Üniversitesi'nin gelişimi ile ilgili Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile istişarede bulundular.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Milletvekillerine, Kayseri Üniversitesine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti ve Kayseri Üniversitesi'ni kısa sürede üniversite-sanayi-toplum bütünleşmesini sağlayacak şekilde geliştireceklerini ve hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.