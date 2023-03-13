AK Parti Kayseri'de ilk başvuru DUYKON'dan

AK Parti Kayseri'de 14 Mayıs Genel seçimlerinde ilk aday adaylık başvurusunu Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) Genel Başkanı Mustafa Özcan yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla seçim tarihi belirlendi. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler 14 Mayıs tarihinde yapılacak. AK Parti Kayseri İl Başkanlığında da milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün saat 09.00 itibariyle başladı. Kayseri'de ilk aday adaylık başvurusunu ise DUYKON Genel Başkanı Mustafa Özcan yaptı. Başvuru sonrası açıklama yapan Mustafa Özcan, “2023 seçimlerine milletvekili aday adayı olarak ilk başvuruyu ben yaptım. Öncelikle Rabbim hayırlı, uğurlu etsin. Partimizin aday adaylığına başvurduk. Bu zor dönemi en kolay şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Doğru yerdeyiz, doğru yoldayız ve doğru partideyiz. Bizden ziyade ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun. En güzel şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Ak Parti'nin 20 yıldır yaptıkları ortadadır. Ak Parti'den aday adayı olmamın sebebi, Türkiye Cumhuriyetlerini birleştirmesi, ülke menfaatlerini ön plana çıkarması, yaptığı işlerle yani yollarla ve tabi ki savunma sanayiini bu hale getirmesidir. Türkiye'nin bekası için AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir lider, aslan gibi bir adam, dünyanın lideri, İslam dünyasının lideridir. İşte bu yüzden AK Parti” ifadelerini kullandı.