İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'den Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.


Kayseri Milletvekili Sayın Op. Dr. İsmail Tamer, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında ve Kayseri için yapılması planlanan projeler hakkında Milletvekilimiz Sayın Op. Dr. İsmail Tamer'e bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.