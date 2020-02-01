AK Parti Milletvekili Yıldız: "Terbiyesizliğin son noktası"

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız açıklamasında; "Yıldız Kudüs mukaddestir sessiz kalamayız" dedi. Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan milletvekili hakkında da konuşan Yıldız, "Terbiyesizliğin son noktası" ifadelerini kullandı.

Kayseri de bir dizi ziyaret ve açılışlar için gelen Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada "Terbiyesizliğin son noktasındayız" dedi. Gündemdeki Filistin konusunu değerlendiren Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Bunun uzun dönem önce yapılan bir plan olduğunu biliyoruz. Çok önceki yıllardan farklı zihinler tarafından bunların kurgulandığını ve yönetildiğini biliyoruz. Özellikle sözde barış planı ile beraber Filistin'in tamamen yok edilmesi bırakın hak iddiasını tamamen yok edilmesine matuf 1948-1949 yıllardan başlayan bu planın son evrelerine gelmiş bulunuyorlar. Bu planın kabul edilme ihtimali kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu plan kuzuyu kurda teslim etmek anlamına gelmektedir. Bunu alkışlayanlar hem tarih önünde hem de Allah indinde bunun hesabını vereceklerdir. Filistin halkının hakları hiçbir şekilde askıya alınamaz. O yüzden başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin idaresine ve bölgeye konan güçlü idaresi ile beraber hamt olsun bununla alakalı gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Bu olay Kudüs'ün gasbıdır. Buna tepki koymayan Müslümanların Medine ve Mekke ile alakalı muhtemel kurguları da dikkate alması gerekir. Hem insan hem de İslami olarak böylesine bir gasp a karşı olarak sessiz kalmak ne inançlarımıza ne şuanda bulunduğumuz değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir" dedi.

Milletvekili Yıldız, Avrupa Parlamentosundaki bayrak krizi ile ilgili de "Terbiyesizliğin son noktası" ifadesini kullandı. Yıldız, "Yunan bağımsız bir milletvekili yaptığı ırkçı ve saldırgan bir tutumla yaptığı işi kabul edemeyiz. Gerekli tepkiler uluslararası nezdinde ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından da yapılmıştır. Bunlar hadsiz ve terbiyesidir" ifadelerini kullandı.