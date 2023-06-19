AK Parti Milletvekilleri Akar ve Cıngı'dan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyelerimiz Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp yer aldı. Ziyarette konuşan ve konuklarına hoş geldiniz diyen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 14 Mayıs seçimleri sonucunda milletvekili seçilmelerinden dolayı Hulusi Akar ve Murat Cahit Cıngı'yı tebrik ererek başarılar diledi. Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicilerinin talep ve sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştığı konuşmasında uygulamaya aldıkları projelere ilişkin bilgi verdi. Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Kayseri sanayicisinin talepleri ve sorunları noktasında TBMM çatısı altında gereken adımları atmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve beraberindeki heyetin ziyareti, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.