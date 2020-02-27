AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü AK Parti Talas ilçe teşkilatında düzenlenen bir programla kutlandı. Bu doğrultuda hazırlanan video ilgiyle izlenirken günün sonunda pasta kesildi ve dualar edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici'nin yanı sıra teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışır bir teşkilat olmak için çok çalışmak zorunda olduklarını ifade ederek, “Her zaman kendi kendime sorduğum bir soru var. Biz Cumhurbaşkanımızla hem içeride hem dışarıda övünüyoruz. Peki Recep Tayyip Erdoğan bizim neyimizle övünüyor? Ona yakışır bir partili olmak için, ona yakışır bir teşkilat olmak için çok çalışmalıyız. Nu mutlu ki dünyanın en baba liderinin evlatlarıyız, kardeşleriyiz. Bizim ona gönlümüzü verdiğimiz gibi Cenab-ı Allah da ona uzun ömür versin” dedi.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici de yaptığı kısa konuşmada AK Parti teşkilatında olmaktan duyduğu memnuniyete vurgu yaparak, “Gençliğimi onun gibi bir liderle geçirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Ayrıca bu teşkilatın içinde olmaktan dolayı da aynı gururu yaşıyorum. Rabbimden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı uzun ömürler vermesini niyaz ediyorum” dedi.

Programda daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından hazırlanan video izlendi. Büyük beğeniyle izlenen video, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Program, dua edilmesi ve pasta kesimiyle son buldu.