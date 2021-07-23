AK Parti teşkilatları saha çalışmalarına devam ediyor

Kurban Bayramı'nda da il ve ilçe teşkilatları, vatandaşlarla bayramlaşma ve esnaf ziyareti yaptı.

Ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Bizler pandeminin yoğun olduğu dönemde ara ara devam ettiğimiz çalışmalarımıza, Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin talimatları ile tam saha çalışmalarımıza başladık. İki gündür de teşkilatlarımızın tamamının katılımları ile bakanlarımız ve milletvekillerimiz ile birlikte ziyaretlerimize devam ediyoruz. AK Partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki beyefendi ile birlikte biz İncesu ve Yeşilhisar ilçesinde teşkilatlarımız ve vatandaşlarımız ile bayramlaştık. Esnaf ziyaretlerimizi yaptık. Biz burada iken Milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız il yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte 14 ilçemizde de onlarda bu görevi yerine getirdiler. Bu çalışmalarımız her zaman devam edecek. Amacımız milletimize hizmet etmek, onların gönüllerine dokunmak. Onların sorunlarını çözmeye gayret etmek. Bu gayretin içerisinde görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.