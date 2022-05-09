İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin başkanlığında ilçe genelinde yüzlerce anneye çiçek hediye edilerek Anneler Günü tebrik edildi.


Anneler Günü vesilesiyle ilçede bulunan çiçekçiden yüzlerce çiçek alan AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ilçenin dört bir yanına dağılarak annelerin Anneler Günü kutladı. Başkan Şahin; "Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ederiz. Gün boyu annelerimizi yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte evlerinde ziyaret etmeye özen gösterdik. Ziyaret edemediğimiz annelerin de Anneler Gününü tebrik ederiz" dedi.

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