AK Parti'de ilçe başkanları ile istişare toplantısı

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi tarafından kongre takvimlerinin belirlendiğini buna göre Ağustos ayının son haftası ile Ekim ayının son haftası arası kongrelerin bitirilmesinin planlandığını belirterek, "Daha önceleri telekonferans ile gerçekleştirilen programlarının pandemi sürecinin azalması ile birlikte fiziki kurallar çerçevesinde ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiklerini belirterek, üç aydan fazla telekonferas şeklinde istişare toplantılarını düzenlediklerini ifade ederek, korona sürecinde ilçe başkanlıklarının gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz dedi. Bundan sonraki ilk gündem maddelerinin ilçelerde nelerin yapılacağı olacağını belirten Çopuroğlu, Kongre sürecine kadar, il ve ilçelerimizin tanınırlığı için ilçe başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımız Ankara'da olacaklar partimizi ve ilimizi hakkı ile temsil edecekler. Kayseri olarak, Türkiye'de örneği olmayan tüm ilçelerimizin ittifak ile birlikte olması sebebi ile bizden beklentilerde fazla oluyor. Şimdiye kadar ilçelerimizde güzel hizmetlere imza attık, inşallah bundan böyle de bu güzel hizmetler artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, "Her bir ilçemizdeki değerli başkanımıza onların güzel ekibine başkanımızın da bu güzel organizasyonu yapmak suretiyle bizleri davet etmesine teşekkür ediyorum. Bizleri seven, güvenen, gerek Ankara da hükümet olarak gerek yerelde belediyeler olarak hizmet etmemize vesile olan hemşerilerimize minnet duyuyorum. Onlara layık olacak hem çevreci hem yeşili önemseyen hem sağlık alanında yapılan çalışmalarla gerçekten Kayserimiz açısından gururumuz olan bu güzel hizmetlerle. İlçelerimizi daha iyi bir noktaya taşıyıp insanlarımızın huzuru refahı ve sağlıklı bir şekilde toplum içerisinde yer edinmeleri ve bu hizmetle buluşmaları için gayret gösteriyoruz. Ben her şeyden önce kardeşlerime teşekkür ediyorum inşallah onların dua tavsiyesi ile birlikte daha güzel hizmetler yapmayı cenabı Allah bizlere nasip etsin diye dua ediyorum'' dedi.