AK Parti'de istişare ve değerlendirme toplantısı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde yapılan ve yapılacak hizmetler masaya yatırıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilçe yönetim kurulu üyeleri KATILDI. İlçelerdeki teşkilat çalışmalarından, yapılan ve yapılacak projelere kadar birçok konunun istişare edilip, değerlendirildiği toplantıda teşkilat mensupları ile hasbihal de edildi. Başkan Çopuroğlu, ilçelerde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, “ilçe teşkilatımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızı hem de birlikte yapacağımız çalışmalarımızı değerlendirdik. Toplantımızı maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Toplantımız hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.