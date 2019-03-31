AK Parti'de seçim kutlaması

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda seçim kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kutlama yapıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Resmi olmayan sonuçlara göre Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaklaşık 90 gündür 4 yıldır yaptıklarımızı anlattık. Bundan sonra şehrimiz için Kayseri'miz için sizler için yapacaklarımızı anlattık. Sadece sizlere olan inancımız, sadece bu şehre olan aşkımızla 90 gün boyunca bunları söyledik. Allah'a şükür siz bugün yeniden bize olan güveninizi, bize olan inancınızı tasdik ettiniz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Bu seçimin galibi sizsiniz. Cumhur İttifakını Cumhurbaşkanımızdan bize çay getiren çaycıya kadar bu zincirin halkalarısınız. Hiçbir halka diğerinden daha az önemli değil. Sizlerle beraber Kayseri, Cumhur İttifakı ile bu noktaya geldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere seçilen bütün arkadaşlarımızı, bütün belediye başkanlarımızı tek tek tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir olacağız, beraber olacağız

Resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç ise, “Elbette gönlümüz daha fazla oy oranlarını arzu ederdi ancak her şeyden önce Kayseri'mizin güzel insanları, bizlere her dönemde sahip çıkan minnet duyduğumuz hemşerilerimize sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Bu çalışmalar süresince bize Cumhur İttifakı bağlamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Biz olacağız, beraber olacağız ve hep beraber Kayseri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bu birlikteliğimiz ay yıldızlı Türk bayrağımızla, elbette tek vatan, tek millet, tek millet anlayışıyla, tarihine ve kültürüne sahip çıkan anlayış içerisinde olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı ve meşaleler yakıldı.