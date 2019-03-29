AK Parti'den Hacılar Çıkarması

31 Martta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Hacılar'ı ziyaret ederek parti teşkilatı ile birlikte çıkarma yaptı.

AK Parti önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan ve partililerle birlikte esnafları gezen Büyükkılıç, Hacılar'da rekor oy beklediklerini söyledi.

Hacılarlı vatandaşlara seslenen ve “Kayserimizde her yerde olduğu gibi geçmişten beri bize sahip çıkan Hacılarımızda rekor kırmamız için hiçbir sebep yok” ifadelerini kullanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Hacılarımızı seviyoruz, hizmetin sevdalısıyız. Bu bölge bizim olmazsa olmazımız. Allah'ın izniyle 16 ilçemizi kolumuza takacağız. Büyükşehir olarak yolumuza devam edeceğiz. Kayserimizi Milletvekillerimizle, Bakanlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçelinin Cumhur İttifakı anlayışı içerisindeki destekleriyle daha güzel noktalara taşıyacağız. Tecrübemizle ekibimizle, siyasi desteğimizle ve kolumuza Bilal Başkanımızı takarak en güzel hizmetleri yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada Bilal Başkan Allah'ın izniyle bizim temsilcimiz olacak ama Memduh Büyükkılıç bu işin olmazsa olmazı. Durmak yok koşmaya devam. Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz onun ekibini tabi ki seviyor güveniyoruz. Onun elini güçlendirmek Türkiye Cumhuriyetinin sesini daha gür olarak dünyada duyurmak Hacılarlıların ve Kayserimizin adeta olmazsa olmazı olacak. Biriz, beraberiz hep beraber Hacılar, hep beraber Kayseriyiz.”