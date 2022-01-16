AK Parti'den hızlı tren iddialarına açıklama

Sosyal medya iddialarına karşı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada bugün ortaya atılan "Ankara-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin yatırım programında yer almadığı iddiası" gerçek dışıdır. 142 km güzergah uzunluğu ve 250 km/saat hıza sahip olarak planlanan Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren işi 2020E01-153961 no ile yatırım programında yer almaktadır. 24.12.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Dış finansman kredi niyet mektupları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kreditör görüşmeleri neticesinde yükleniciye 2022 yılında yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır. Dış finansman ile yapılan ihalelerde ilk yıl kredinin çözümlenmesi, avans, yer teslimi ve temel atma yılıdır. İş ilerledikçe imzalanacak kredi ile gerekli ödenek aktarılmaktadır. Ankara-Kayseri Hızlı Tren Projesi'ni 2025 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz.”