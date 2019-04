AK Partili gençler Başkan Öztürk'ü ziyaret etti

31 Mart yerel seçimlerinde Yahyalı Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk'ü AK Parti Yahyalı Gençlik Kolları ziyaret etti.

Başkan Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretine AK Parti Yahyalı Gençlik Kolları Başkan Vekili Ahmet Gündoğan ve teşkilat mensupları katıldı.

Ziyarette konuşan Gençlik Kolları Başkan Vekili Ahmet Gündoğan; “ Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız olarak, seçim sürecinde beraber çalıştık. Gençlik kolları olarak hep arkanızdayız. Bundan sonra da arkanızda olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak ilçemizde birinci olduk. Bizler, daha iyi hizmetler yapmanızı temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk ise konuşmasında “ AK Parti Yahyalı Gençlik Kolları olarak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde gençlerimiz gece-gündüz demeden koşturdu. Yahyalı insanı yüzde 68 oy oranı ile bir kez daha durmak yok, koşmaya devam dedi. Yahyalı'daki insanlarımıza güzel hizmetler yakışır. İlçemizde, gençlerimiz ile ilgili projelerimizde de sizlerin her zaman desteğini bekliyoruz. Biz seçimden seçime koşturan bir teşkilat değiliz. Biz 5 yıl boyunca her gün koşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız 65 yaşında gece-gündüz demeden çalışıyor. O, kopturup koştururken bizlere ve gençlere örnek oluyor. En büyük örneğimiz Peygamber Efendimiz. Ama şuanda yaşayan bir efsane, yaşayan bir lider Cumhurbaşkanımızdan da alacağımız çok büyük örnekler, dersler var. Allah ona uzun ömürler versin. Biz her zaman ona dua ediyoruz. Böyle bir dünya liderini Allah Türkiye'ye nasip ettiği için. İnşallah yarın seçim varmış gibi biz yine koşturmaya, gönül belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz. Biz belediyede gönülleri almaya çalışırken tabi gençlerimizde gençlerimizin gönüllerini alma konusunda gayretleri olacak. Allah bizleri muvaffak kılsın. Gecemiz, gündüzümüz bu ilçeye feda olsun. “ ifadelerini kullandı.