AK Partili kadınlardan Büyükkılıç'a ziyaret

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile birlikte, göreve yeni başlayan Kocasinan ve Melikgazi Kadın Kolları başkanlarını makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'in yanı sıra, Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Gülay Tuğlu, Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Nimet Ekinci ve kadın kolları üyeleri de hazır bulundu.

Başkan Dr. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlerine yeni başlayan Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Gülay Tuğlu ve Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Nimet Ekinci'yi tebrik etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Göreve yeni başlayan kadın başkanlar, kısa öz geçmişleri ile birlikte kendilerini Başkan Dr. Büyükkılıç'a tanıtırken, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.