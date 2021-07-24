AK Parti'li Özhaseki: "Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas ilçesinde bulunan Paraşüt İniş Alanı'nda vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu özel bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir hayırlı işe daha ‘evet' dediğini duymadım. Herhangi bir projeye ‘doğru' dediğini de duymadım. Yapılan güzel bir işe ‘evet, Türkiye bunu kazandı, güzel oldu' dediğini de duymadım. Her işte bir muhalefet, bir karşı çıkma. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın ‘kötüdür' deme alışkanlığını devam ettiriyor. Muhalefet bunu gerektirebilir. Muhalefet etmek kelimesi belki de buradan geliyor. Ancak bizim bir takım yurtdışı ilişkilerimizde, Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez. Böyle konularda hükümet her kimse desteklenir" ifadelerini kullandı.

"Meselelere bakışta milli ve yerli olmak önemli diye düşünüyorum" diyen Özhaseki, "Senelerce bizde muhalefetteydik. İçerde muhalefetimizi yapardık ama bir Başbakanımız veya Cumhurbaşkanımız yurtdışına gittiği zaman gönlümüzde bir heyecan dalgası olur, başarılı olması için dua edip ayakta alkışlardık. Meselelere bakışta milli ve yerli olmak önemli diye düşünüyorum. Aykırı düşünebiliriz, olaya sağından, solundan çok değişik şekillerde bakabiliriz. Yaşam tarzlarımızda farklı olabilir. Kimimiz muhafazakar yaşam tarzını benimseyebiliriz, kimimiz daha modern bir yaşam tarzını benimseyebiliriz. Baktığınız zaman envai çeşit insanı görebilirsiniz. Bundan daha güzel bir şey var mı, yok. Milli meseleler olduğunda, Kıbrıs konusu olduğunda, Akdeniz'de Türk insanının gücünü mutlaka ortaya koyması gerektiğinde, Karadeniz söz konusu olduğunda, Azerbaycan gibi konular söz konusu olduğunda da hepimizin birlik olması lazım. Tek yürek olmamız lazım. Burada önemli olan Türkiye'nin ve Türk insanının menfaatidir diye düşünüyorum. Ne yazık ki muhalefette bunu göremiyoruz. O da bizim en çok üzüldüğümüz tarafımız. Artık söylenen yalanlar, iftiralar, algı operasyonları Biz alıştık. Söylenecek bir şey yok. Takdir milletin" şeklinde konuştu.

Özhaseki'ye ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.