AK Parti'li Özhaseki'den Türkkan'a tepki

Milliyetçi olduklarını söyleyenlerin gerçek yüzünün bir gün ortaya çıkacağını söyleyen Mehmet Özhaseki, “Hakikaten hiç duymak istemediğimiz bir söz. Bunu yapanın da doğrusu milliyetçi olduğunu her fırsatta ifade eden bir partiye mensup olması onların gurup başkan vekili olmasını da ayrıca bir utanç vesilesi olarak görüyorum. Aslında olayı şöyle görmek lazım herkes içinde ne varsa dışına bir türlü vurduruyor. Demek ki içinden öyle şeyler söylemek geliyor ki kendine has bir üslup ile şehit kardeşini kemikleri sızladığı için dile getiren bir insana bu sözleri edilebiliyor. Burada yerel bir söz var derler ki pastırmanın kokusu çıkmasın diye 40 çıkıya sarmışlar 40'ıncı gün kokusu dışarıya çıkmış derler. Bunların da işte nihayetinde içlerinde ne varsa dışlarına yavaş yavaş vuruyor. Ayıptır, edepsizliktir sadece çıkıp da ben genel başkanımdan özür diliyorum falan filan diyerek geçiştirilecek bir söz değil. Benim Allah'tan dileğim buna benzer insanların gerçek yüzlerinin milletimiz tarafından görülmesidir. Günümüzde algı operasyonlarının çekildiği ortamda bunlarında çok revaçta olduğunu görebiliyoruz. Dileğim buna benzer insanların hepsinin gerçek yüzünün ortaya çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.