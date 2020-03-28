AK Partili Tamer'den Virüs Kiti İddialarına Yanıt

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer‘in oğluna ait sosyal medya hesabından 'Covid 19 için Rapid test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz' paylaşımında bulunduğuna ilişkin iddialara açıklama geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabı fotoğrafı sosyal medya dünyasında elden ele gezmeye başladı. Yapılan paylaşımlarda test kitinin bulunamamasına rağmen bir milletvekilinin oğlunun pazarlama çalışmaları iddiasına tepkiler yağarken Milletvekili ise Tamer kendi sosyal medya hesabından yalanlama açıklaması yaptı. Milletvekili Tamer Twitter hesabından yaptığı açıklamasında; "Oğlum Namık Tamer'in Whatsapp durumuna koyduğu Covid 19 testiyle ile ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış, asılsız gerçek dışı olduğu, böyle bir ticaretinin olmadığı, bu kitlerin Sağlık Bakanlığın kontrolünde olduğunu belirtir kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.