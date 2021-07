AK Partili Taner Yıldız: “FETÖ'cüler birçok ülkedeki ‘Arap Baharı'nın önemli parçaları”

Kayseri'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü nedeni ile şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “FETÖ'cüler birçok ülkedeki ‘Arap Baharı'nın önemli parçaları” dedi.

Kartal Şehitliğine yapılan ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok, protokol üyeleri, şehit aileleri ve basın mensupları katıldı. Düşmanların her seferinde yenilgiye uğrayacağını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bundan 5 yıl önce bu FETÖ'cülerin hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, meydanları dolduran aziz milletimizin kahraman evlatları hainlerin tanklarına, uçaklarına karşı ellerinde sadece şanlı bayramız, imanı ve yüreği ile dur dedi, akamete uğrattı. Bunun sonucunda da 251 şehidimiz ve 2 binin üzerinde gazimiz oldu. 15 Temmuz Şehitlerimizi ve bu vesile ile de bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Düşmanlarımız 100 yıl önce ve daha önce hangi hesaplar içerisindeyseler, bugün de aynı hesaplar içerisindedirler. Önümüze çıkardıkları her engeli ecdadımızdan aldığımız güçle Allah'ın izni ile her seferinde yeneceğiz. Sonuçları ve akıbetleri aynı olacak bu hainlerin” dedi.

“FETÖ Arap Baharı projesinin önemli bir parçası”

FETÖ terör örgütünün birçok ülkede Arap Baharı denilen yapının önemli parçası olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Öncelikle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Allah cennetinde buluştursun bütün şehitlerimizle beraber. Gazilerimizi sağlık sıhhat temennisi ile anıyoruz ve Türkiye'ye geleceği armağan ettikleri için müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin idaresine koyduğu güçlü irade ile beraber, 15 Temmuz darbecilerin akamete uğradığı bir gün oldu. FETÖ'cüler birçok ülkede gerçekleştirilmeye çalışılan ‘Arap Baharı' dediğimiz yapının önemli bir parçası oldular. Bunu planladılar ve Türkiye versiyonunu uygulamaya çalıştılar. FETÖ'cilerin, FETÖ'ye bu manada elebaşına gönül verenlerin yalnızca dünyada değil, ahirette de bu millet yakalarına yapışacaktır” ifadelerini kullandı.

“Darbeciler Türk Milleti'nin tokatını yedi”

Daha önce darbelere hiç böyle tepki verilmediğini fakat 15 Temmuz'da darbecilerin Türk Milleti'nin tokadını yediğini belirten, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “15 Temmuz 2016 emperyalistlerin bundan önce olduğu gibi ülkemizi bölmek, parçalamak için başlattığı bir harekatın FETÖ'cü hainler marifeti ile başlattığı bir askeri darbenin, milletimiz tarafından sert bir tepki ile akamete uğratıldığı tarihtir. Ülkemizde bundan önceki darbe girişimlerinin ve muhtıraların hiç birisi bu tepkiyi görmediği için ve bunların karşısında milletimizin gösterdiği tepki bu şekilde ortaya konulmadığı için, şimdiye kadar emperyalistlerin hepsi ülkemiz üzerinde oyun oynamakta cesaret gösterdiler. Bundan sonra milletimizden yedikleri tokat nedeni ile artık ülkemizde inşallah milletimizin birliği ve beraberliği sayesinde böyle oyunlar oynamaya cesaret gösteremeyecekler” dedi.

“İçerideki hainlere karşı uyanık olmalıyız”

Türk Milleti'nin düşmana karşı her zaman uyanık olduğunu ama hainlerin içerden olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şehitliğimizdeki şehitlerin şahsında ve özelde de 15 Temmuz Şehitlerimizle beraber bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların bizler için şefaatçi olmalarını temenni ediyoruz. Şehitlerimiz olmazsa biz olmayı, bu ülke olmaz, bu bayrak göklerde durmaz. Bunun farkındayız, şehitlerimize de bunun için minnet duyuyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Dışarıdan olan düşmanlara karşı devletimiz ve milletimiz her zaman uyanıktır ama ihanet içeriden olunca izah edilir tarafı yoktur. Hainlere karşı her zaman uyanık olmalıyız.”

15 Temmuz'un tüm dünyaya örnek olacak şekilde engellendiğini söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise “Bundan 5 yıl kadar önce akşam saatlerinde herkes sofrasında otururken bir haberle Türkiye irkildi. Kalkışmaydı, darbeydi derken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla herkes sahaya indi. Bugün deyince akla ilk sela geliyor sanırım. O gece selalar okununca bu milletin milliyetçi tüm damarları Türkiye sevgisi ile doldu taştı. Hesap edemedikleri bir şey vardı o da Türk Milleti partisine, yaşına, cinsiyetine bakmadan sahalardaydı. O gün görüldü ki son 50 yıldır her 10 senede bir yapılan darbelerden bir tanesi özellikle tüm dünyaya örnek olacak şekilde vatandaş tarafından engellendi. Cenab-ı Allah bu milletin kıyamet sabahına kadar birliğini ve dirliğini daim eylesin. Düşmanlarına fırsat vermesin” dedi.

15 Temmuz'un hilal ile haçın savaşı olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Serkan Tok ise “Hilal ile haçın mücadelesi olan 15 Temmuz'u iyi görmek, iyi algılamak gerekiyor. Hilal kazanmıştır, haç kaybetmiştir. Haçın evlatları son nefeslerini verene kadar da kaybedecektir. Çünkü bu memleketin hilal sevdalısı bir milleti var, bu milletin de adı Türk Milleti'dir. Dini İslam, kültürü Türk Kültürü'dür. Bir daha böyle hain bir darbe ile karşılaşmamak için milletimizle beraber hükümetimizin yanında milim oynamadan duracağımızı beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kuran-ı Kerim okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.