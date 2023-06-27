AK Partililer bayramlaştı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Hep birlikte yoğun bir seçim sürecini atlattık. 2 turdan oluşan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Allah'ın izniyle başarıyla gerçekleştirdik. Bugünleri gördük ve bayramlaşma programındayız. Bundan sonrası içinde hep birlikte Kayseri'ye güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bizlere bayram sevinci yaşatan Allah'a şükrederken, sağ duyu ile istikrarı önemseyen, birliğin ve beraberliğin yegane sembolü olan Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarına sahip çıkan Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ülkemiz üzerine oynana oyunları fark etti ve Cumhurbaşkanımız ile yol arkadaşlarına sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu da hem partililerin hem de Kayserililerin bayramlarını kutladı.

“Bu seçimde ülkemizin ve milletimizin büyük bir tehlike atlattığını hepimizin görmesi lazım”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, “Çok kritik bir seçim dönemi yaşadık. Bu seçimde ülkemizin ve milletimizin büyük bir tehlike atlattığını hepimizin görmesi lazım. Bir tarafta yıllarda mücadele ettiğimiz, şehitler verdiğimiz bir terör örgütünün gösterdiği aday, bir tarafta da bu milletin bağrından çıkmış yerli bri aday. Bunun için çalışmamızın teferruatlı olması gerekiyordu. Milletimizin bu konuyu anlamasıyla ve oylarıyla bu felaket önlendi. Gerçekten önemliydi. Bunun tersi olsaydı neler olabileceğini herkes düşünmeli. Terörle mücadele yeniden başlayacaktı. Seçim döneminde de bahsettiğimiz gibi bunları hepimizin bilmesi lazım. Bize destek sağlayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“1994 yılı bu şehir için bir milattır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Bana göre şehrimizin kaderini değiştiren en önemli tarih 1994 yılı. Adeta milat gibi, bir dönüm noktası. O tarihten öncesini yaşı erenler çok iyi bilirler. Bu şehrin yarısından fazlasının gecekondu olduğu, kurtarılmış bölgelerin olduğu, belediyelerin militan bir yapı içerisinde adeta esir alındığı, birkaç tane parkında işgalli olduğu bir şehir. Böyle bir dönemde Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız ağabey ve ben üçümüz çıktık ve insanlara ‘biz hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. Herkese hizmet edeceğiz' dedik. O tarihten itibaren de bu şehirde birçok şey değişmeye başladı. Alt yapıyla çok uğraştık, senelerce emek verdik. O kadar çok emek verdik ki, çok şükür şehir bir yerlere geldi. Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı veya yapmak için cesaret edemediği işlere başladık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol vatandaşlarla ve parti üyeleri ile bayramlaştı.