Akademisyen cübbeleri Olgunlaşma Enstitüsünden

Erciyes Üniversitesi Akademik Açılış Töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği cübbeyi hazırlayan Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Orta Anadolu Bölgesine akademisyen, öğrenci ve memur cübbesi dikimi konusunda hizmet veriyor.

Olgunlaşma Enstitüsü 6 yıldan bu yana Kayseri ve çevresindeki illere, akademisyen, öğrenci ve memur cübbeleri dikimi konusunda hizmet veriyor. Bu zaman zarfında binin üzerinde cübbe hazırladıklarını söyleyen Giyim Üretim Alanı Alan Şefi Leyla Sarısolmaz, ilk cübbe dikimine, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin öğrenci ve akademisyen cübbeleri ile başladıklarını ifade etti.

Erdoğan'ın cübbe dikimi 1 ay sürdü

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ERÜ Akademik Açılış Töreninde, kendisine fahri doktora unvanı verilirken giydiği cübbeyi giyime hazırladıklarını belirten Sarısolmaz, cübbelere dair şu bilgileri verdi:

“Bir cübbe, üzerindeki işlemelerine de bağlı olarak en asgari bir haftada tamamlanıyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız cübbede çift nakış vardı ve daha özel bir cübbeydi, o nedenle 1 ayda tamamlandı. Bir cübbe bedeni ve şalı olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Öğrenci cübbelerinde ekstra kep ilave ediyoruz. Cübbelerimizde makine nakışı yapıyoruz, genelde Selçuklu motifleri kullanıyoruz” dedi.

Sarısolmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a, tarih profesörü Prof. Dr. Halil İnalcık'a ve yurt dışından gelen çok sayıda akademisyene cübbe hazırladıklarını sözlerine ekledi.