Akar: “Bu millet, teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır”

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Şeker Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldi. Üretmenin önemine vurgu yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti. Bu yolda terör örgütlerinin kendilerine engel olmaya, çelme takmaya çalıştığına dikkati çeken Akar, “Irak'ın kuzeyindeki kampları teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin oluşturmaya çalıştırdığı terör koridorunu paramparça ettik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz” ifadelerini kullandı.

"Terörle arasına mesafe koyamayanlarla problemimiz var"

Hudutların ve halkın güvenliği için Mehmetçiğin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Akar, terör örgütünün çöküş içinde olduğuna yönelik alametlerin görüldüğünü belirtti. Teröristlerin birbirinden farkı olmadığını dile getiren Akar, “Teröristlerin, terör örgütlerinin adı ne olursa olsun hepsine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. 14 Mayıs'taki seçimin tarihi öneminin olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

“Bütün mesele zihniyet meselesi. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla problemimiz var. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla aramıza mesafe koymak milli, manevi, vatani görevimiz. Çünkü 20 sene öncesine dönüp yeni baştan şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz. Teröristlerle iş birliği halinde, onlarla iltisaklı olan siyasiler ne diyorlar, '10 binler, 100 binler bizi, 14 Mayıs'ı bekliyor' diyor. Hapishanedeki teröristleri bırakmayı planlıyorlar. Bu bir zihniyet meselesi. Teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla bu millet arasına mesafe koyacaktır.”