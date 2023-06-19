Akar Ve Büyükkılıç'tan ilçelere “teşekkür” ziyareti

Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

Merkez ve kırsalda sık sık düzenlediği ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bu kez TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte ilçeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

İlçelerde vatandaşların samimi ve sıcak ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, Akar ve Cıngı, talep ve önerileri bizzat dinleyerek vatandaşlara seçim döneminde verdikleri destekler için teşekkür ettiler.

“Önce insan anlayışı ile hizmetkâr olmanın onurunu yaşıyoruz”

İlk olarak Felahiye ilçesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Akar ve Cıngı burada AK Parti İlçe Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Felahiye sakinlerine hitap eden Büyükkılıç, önce insan anlayışı ile hizmetkâr olmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Bugüne kadar her dönem yapmış olduğumuz çalışmalarda bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Felahiye'mizin güzel insanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Bizlerin başını dik tuttunuz. Biz de el ele vermek suretiyle bakanlarımızla, milletvekillerimizle tabi ki belediye başkanlarıyla dayanışma içerisinde çalışmaları sürdüreceğiz. Mehmet Özhaseki Bakanımızın göreve gelmesiyle de hem ülkemiz açısından hem Kayseri'miz açısından zenginlik olacağına inanıyoruz. Birliğin, beraberliğin bereket olduğunu gördük. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa, önce insan anlayışı ile hizmetkâr olmanın Allah'a şükürler olsun onurunu taşıyoruz. Felahiye'mizin doğalgaz beklentisi hayata geçiyoruz, ağız tadıyla kullanın” şeklinde konuştu.

“Büyük Türkiye, güçlü Türkiye için”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını vurgulayarak, “Bizler burada hep beraber el ele verip, omuz omuza verip elimizden geldiğince Cumhur İttifakı olarak gayret gösteriyoruz. Ülkemizin daha büyük, daha güçlü olması için. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye için, bekamız, güvenliğimiz için” dedi.

Kayserili olmaktan dolayı gurur ve sevinçlerinin büyük olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

“Ayrıca Kayserili olmaktan dolayı, sizlerle birlikte olmaktan dolayı övüncümüz, gururumuz, sevincimiz büyük. Merkezde ve ilçelerde herkes bizi bağrına bastı. Bugüne kadar gerçekten büyük işler yapıldı. 20 senede büyük işler yapıldı Kayseri'de. Şükrü Karatepe geldi, Mehmet Özhaseki geldi, Mustafa Çelik geldi arkasından Memduh Büyükkılıç geldi. Bu arkadaşlarımız gerçekten Türkiye'deki bu hamlenin Kayseri parçası olarak Kayseri'nin çehresini değiştirdi. Belediye başkanları halkın arasından ayrılmaz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız herkes gece gündüz demeden gayretlerini sürdürüyorlar, inşallah çalışmak bizden netice Allah'tan.”

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da Başkan Büyükkılıç ve Akar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

“İyi ki varsınız”

Felahiye ziyaretinin ardından Özvatan ilçesine geçen Büyükkılıç, Akar ve beraberindekiler burada Özvatan AK Parti İlçe Başkanlığı'nda vatandaşlarla buluştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, burada ilçe sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Özvatan ziyaretinde konuşan Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyeler ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Birlik, beraberlik içerisinde üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sizlerin beklentilerine cevap vereceğiz. İyi ki varsınız” dedi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise, Büyükkılıç'a ilçeye desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Sarıoğlan ilçesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyet burada da AK Parti İlçe Başkanlığı'nda ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

İlçe sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sarıoğlanlılara desteklerinden dolayı teşekkür ederken, konuşmasında birlik beraberlik mesajları veren Büyükkılıç, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürerek, Kayserililere layık olacaklarını kaydetti.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Akar'a teşekkür etti.

Sarıoğlan ziyaretinin ardından Akkışla ilçesinde vatandaşlarla kucaklaşan Büyükkılıç, Akar ve beraberindekiler ilçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı teşekkür etti.