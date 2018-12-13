Akaryakıt alım ihalesi gerçekleştirildi

2019 yılında kullanılmak üzere 230 bin litre motorin, 15 bin litre benzin alım ihalesi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen ve Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek'in başkanlık ettiği Akaryakıt alım ihalesine 2 firma katıldı.

Kapalı teklif usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti 1 Milyon 347 bin 900 TL olan ihaleye katılan firmaların verdiği teklifler şu şekilde; “Çavdarlar Petrol 1 Milyon 183 Bin 145 TL, Altaylar Petrol 1 Milyon 180 Bin 500 TL”

İhale komisyonunun kararına göre en avantajlı teklifi veren Altaylar Petrol'ün ihaleyi kazandığı belirtildi.