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Akaryakıt istasyonu arsası için ihale yapılacak

Büyükşehir Belediyesi, Gesi’deki akaryakıt istasyonu arsası için ihale yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Gesi'deki akaryakıt istasyonu arsası için ihale yapacak. İhale, 19 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için önemli bir fırsat daha sunuyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Gesi Mahallesi'ndeki Akaryakıt ve Servis Alanı Arsası “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satışa sunulacak.


2 bin 228 metrekare büyüklüğündeki arsa için 6 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhale 19 Aralık Çarşamba günü saat 13.50'de Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, başvurularını ihale günü saat 11.00'e kadar yapabilecekler.

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