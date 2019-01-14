Akaryakıt istasyonundaki kar maskeli cinayette 5 sanığa ceza yağdı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2014 yılında akaryakıt istasyonunda kar maskesi ve puşi takarak marketi yağmalayıp, bir pompacının öldürüldüğü cinayetle ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel ekibin yaptığı çalışma sonucu yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 5 sanığa ceza yağdı. Tutuklu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, etkin pişmanlıkta bulunan 1 sanığa 24 yıl 8 ay, suça sürüklenen yaşı küçük 1 sanığa da 26 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

10 Ocak 2014 tarihinde Kayseri - Adana karayolu üzeri İncesu ilçesi civarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana gelen olayda kar maskeleriyle istasyona gelen şahıslar, pompacı olarak görev yapan 48 yaşındaki Selami Çakır'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. 4 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığı dosyayı ele alarak faillerin bulunması için özel ekip kurdu. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu dedektifler, kamera kayıtları ve teknik takip sonucu olayla ilgili olarak 7 şüpheli eş zamanlı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Ramazan A., Ömer B., Osman Ç., Muhammed Ç. ve suça sürüklenen çocuk Y.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Pompacıı öldürdükten sonra sigara çaldılar

Öte yandan, cinayet anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli şahıslar, o sırada tek çalışan Selami Çakır'ı fark etti. Şahısların Çakır'ı defalarca bıçaklaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara ayrıca Çakır'ı öldüren şahısların istasyondan sigara çalarak kayıplara karışması da yansıdı.

Cinayete kurban giden Selami Çakır'ın Giresun'da emekli olduktan sonra üniversite okuyan çocuklarını okutmak için Kayseri'ye geldiği, benzin istasyonunda yaklaşık 2 hafta çalıştığı öğrenildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Ramazan A., Ömer B., Osman Ç., Muhammed Ç. ve suça sürüklenen çocuk Y.B. ile avukatlar hazır bulundu.

Dosyada 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk olduğu için kapalı görülen duruşmada, salona kimse alınmadı.

Tutuklu sanıklardan Ramazan A.'nın etkin pişmanlıkta bulunduğu öğrenilirken, savcı mütalaasında 10 Ocak 2014 tarihinde İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir petrol istasyonunda meydana gelen olayda şüphelilerin beyaz renkli eldiven, yüzlerinde puşi ve kar maskeleri ile iki ayrı kapıdan eş zamanlı markete girdikleri, pompacı olarak çalışan Selami Çakır'ı sopa ve bıçaklarla öldürdükleri, marketi yağmalamaya devam ettikleri ve kayıpları karıştıkları gerekçeleriyle ‘kasten adam öldürme' ve ‘nitelikli yağma' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Ömer B. Osman Ç. ve Muhammed Ç.'ye ‘kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘nitelikli yağma' suçundan ise ayrı ayrı 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan etkin pişmanlıkta bulunan Ramazan A.'ya ‘kasten adam öldürme' suçundan 20 yıl, ‘nitelikli yağma' suçundan 4 yıl 8 ay olmak üzere toplam 24 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, suça sürüklenen çocuk Y.B.'ye ise ‘kasten adam öldürme' suçundan 20 yıl, ‘nitelikli yağma' suçundan ise 6 yıl 2 ay 20 gün olmak üzere toplam 26 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma sonrası sanık yakınları sinir krizi geçirdi.